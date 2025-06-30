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Mars Express рассмотрел одно из возможных мест первого поселения людей на Красной планете

Часть равнины Аркадия с высоты птичьего полета / © ESA / DLR / FU Berlin

Равнина Аркадия расположена к северо-западу от огромного вулканического региона Фарсида, где находятся самые высокие вулканы Солнечной системы.

Расположение равнины Аркадия / © ESA / DLR / FU Berlin

На территории равнины, как полагают исследователи, есть поверхностный водяной лед, что делает ее основным кандидатом для создания первого поселения людей на Красной планете.

Равнина Аркадия / © ESA / DLR / FU Berlin

По крайне мере именно этот относительно плоский рельеф равнины представляется перспективным местом для будущих пилотируемых миссий и строительства первой марсианской колонии компании SpaceX.

Топография равнины Аркадия / © ESA / DLR / FU Berlin