Образованные мужчины оказались наиболее подвержены болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — одно из самых массовых заболеваний, которое затронуло миллионы людей. Новое исследование ученых из Нидерландов прояснило группы риска этой болезни по социально-экологическому, половому, географическому и возрастному факторам.

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание в мире. Прогрессирующая гибель нейронов, вырабатывающих дофамин, приводит к двигательным нарушениям — тремору, скованности, замедленности движений, а на поздних стадиях часто вызывает тяжелую инвалидность. Вакцины от болезни Паркинсона пока не существует, препараты лишь замедляют ее развитие. Однако некоторые исследования показали, что прививка от столбняка защищает от болезни.

Ученые заметили, что старение населения повышает глобальную распространенность заболевания, а причины болезни остаются в значительной степени неясны: генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды и образ жизни взаимодействуют сложным и не до конца исследованным образом. В свою очередь, выявление точных причин и факторов риска болезни открывает путь к стратегиям профилактики.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале The Lancet Regional Health — Europe, провели комплексное исследование распространения болезни Паркинсона в Нидерландах с 2017 по 2022 год. Они разработали и применили специальный алгоритм, который объединил четыре национальных реестра: данные о смертности, страховые медицинские записи, больничную статистику и информацию о назначении противопаркинсонических лекарств. За шесть лет наблюдения в популяции почти 20 миллионов человек ученые выявили 22 тысячи новых случаев болезни Паркинсона.

Общая стандартизированная заболеваемость оказалась относительно стабильной и составила 21,8 новых случая на 100 000 человек. Риск резко возрастал с возрастом и достигал пика в группе 75-85 лет, а у мужчин превышал женский. Исследователи обнаружили и менее очевидные закономерности. Люди с высоким социально-экономическим статусом — по доходу, образованию и профессии — болели чаще. Эту связь объясняют двумя причинами: лучшей доступностью медицинской помощи и более ранней диагностикой в благополучных слоях общества.

Ученые выявили и географическое неравенство. Пространственный анализ на уровне соседних районов показал кластеризацию случаев. Риск вырос в северных провинциях страны, таких как Гронинген и Фрисландия. На юге болезнь Паркинсона встречали реже. Специалисты затруднились объяснить эти данные: они не коррелируют с известными факторами риска, такими как уровень загрязнения воздуха, интенсивность сельского хозяйства или степень урбанизации территории.

Полученные результаты раскрывают ранее неизвестные факторы, группы риска для болезни Паркинсона и пути их избежать. Медикам предстоит выяснить, какие характеристики северных регионов повышают заболеваемость и как этого избежать.

Андрей Серегин 32 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.