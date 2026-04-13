  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 апреля, 13:57
Илья Гриднев
51

Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке

Ранние представители Homo sapiens приходили к месторождениям роговика ради добычи полезных ископаемых еще 220 000 лет назад. Доисторические мастера откалывали куски породы, делали заготовки для будущих орудий и уносили их с собой. Это открытие отодвинуло время появления целенаправленного сбора ресурсов как минимум на 54 000 лет.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# каменный век
# палеолит
# Южная Африка
Археологические раскопки на участке Джоджози 6 в 2024 году. Тахиметр с помощью лазера фиксирует точное расположение камней в 3D-формате. / © University of Tübingen / Gunther H. D. Möller

Долгое время антропологи приписывали собирателям эпохи плейстоцена поиск материалов без их целенаправленной добычи. Ученые думали, что древние люди просто подбирали подходящие булыжники во время охоты или сбора пищи.

Специализированная добыча работала иначе. При такой стратегии группы организовывали отдельные походы к источнику только ради самого ресурса. Раньше исследователи находили масштабные следы подобного поведения только в более поздние эпохи — начиная с рубежа 40 000 лет назад. Редкими исключениями служили стоянка Тарамса в Египте и древние шахты красящей охры. 

Юг Африки сохранил множество окаменелостей древнего человека. Специалисты находили там кости возрастом 260 000 лет. Однако раньше антропологи не встречали стратифицированные слои со следами целенаправленного извлечения инструментального сырья в этой части материка.

Международный коллектив археологов изучил местность Джоджоси на востоке Южной Африки. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature Communications

Ученые исследовали обширные луговые территории в 140 километрах от побережья Индийского океана. Вода промыла глубокие овраги в этой местности и обнажила слои осадочных пород. Толщина геологических отложений достигала пяти метров.

Специалисты обнаружили 12 участков с невыветренными отщепами роговика. Эту породу часто применяли при создании инвентаря в каменном веке из-за удобства в обработке. Рядом с местом раскопок располагались крупные первичные выходы сырья. Река также приносила гальку из кварца и долерита. Доисторические мастера игнорировали доступные ресурсы около воды и выбирали исключительно роговик.

На раскопках просеяли всю землю через миллиметровое сито и обнаружили от 200 000 до 2 000 000 каменных фрагментов в каждом кубическом метре породы. Почти все это был производственный мусор размером менее пяти миллиметров.

Но такая плотность не говорит о безостановочном масштабном производстве. Когда древний мастер раскалывал кусок твердого роговика, вокруг разлетались тысячи невидимых глазу осколков. При этом куски крупнее двух сантиметров попадались реже. Археологи измеряли координаты каждой такой крупной находки тахеометром.

Из крупных осколков собрали трехмерные головоломки, соединили 353 камня вместе. Восстановление изначальной формы булыжников показало точную последовательность ударов древних каменотесов. Мастера откалывали массивные куски роговика и делали крупные каменные пластины. Эти предметы служили грубыми заготовками без финальной ретуши. Ученые почти не нашли готового инвентаря на месте раскопок: доисторические люди выбивали нужные формы и сразу уносили изделия с собой.

Собранный заново каменный артефакт, найденный на стоянке Джоджоси 1, с трех ракурсов. Состоит из четырех соединенных фрагментов, видны последние три удара, нанесенные человеком. / © University of Tübingen / Gunther H. D. Möller

Исследователи также не обнаружили следов постоянного поселения. На стоянке не было остатков костров. Единственной животной находкой стала кость крупного представителя семейства полорогих. Однако агрессивные водные потоки могли исказить картину. Открытый ландшафт подвергался сильной эрозии. Вода свободно вымывала легкую золу или органику, но не тяжелые слои каменного мусора. 

Люминесцентный анализ помог определить возраст места добычи. Люди активно использовали местность от 220 000 до 110 000 лет назад, периодично возвращаясь на богатые месторождения. Авторы научной работы предположили культурную передачу знаний об этом месте из поколения в поколение. Но многократное использование одной локации на протяжении десятков тысяч лет могло иметь и более простое объяснение. Огромные валуны породы лежали на поверхности, бродячие группы собирателей легко замечали этот очевидный ресурс и заново открывали каменоломню.

Открытие в Южной Африке показало, что уже в среднем плейстоцене древние собиратели умели заранее планировать потребность в инструментах и выбирать подходящие ресурсы.

Доисторические группы преодолевали большие расстояния ради конкретного качественного материала, и изготовление заготовок на месте уменьшало вес груза для обратной дороги.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
158 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Как квантовые технологии толкают человечество вперед
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
14 Апр
1000
Луперки и арвальские братья: магия плодородия и очищения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Чтение в эпоху перемен: опыты и правила
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Физика: звук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Почему люди не проходят сквозь стены? Квантовая физика и ее применение
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Досократики — многоликое начало философии
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
15 Апр
800
Эпоха «классической демократии»: 1830-1840-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Апр
1400
Темное вещество и экзотические частицы в нейтронных звездах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Исследователи параллельного мира: кто такие морские биологи?
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
11 апреля, 10:10
Любовь С.

Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

На Меркурии может появиться первый в истории «вечный рассвет»: ученые предложили отправить туда планетоход, который будет постоянно ехать вдоль границы дня и ночи. Подход открывает путь к изучению одного из самых загадочных миров Солнечной системы без риска разрушительного перегрева.

Астрономия
# космические аппараты
# Меркурий
# мессенджер
# планетоход
# планеты
# Солнечная система
13 апреля, 09:50
Максим Абдулаев

Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

Микробиологи вырастили неизвестный ранее вид Асгард-архей из гиперсоленых микробных матов и впервые сделали 3D-снимки их прямого физического контакта с симбиотическими бактериями. Анализ томограмм показал встречное структурное движение: археи формируют сложную сеть из нитей и отпочковывающихся мембранных пузырьков, а бактерии прокладывают к этой сети прямые белковые нанотрубки. Визуализация подтверждает гипотезу о том, что эукариотические клетки возникли в результате тесного физического и метаболического переплетения двух микроорганизмов.

Биология
# археи
# прокариоты
# эволюция эукариот
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке

    13 апреля, 13:57

  2. В дельте Нила нашли храм неизвестного водного божества

    13 апреля, 13:20

  3. «Майорановским фермионам для бедных» нашли практическое применение

    13 апреля, 12:27

  4. Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

    13 апреля, 10:19
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Ефим Айзенберг
2 минуты назад
Вывод один: надо иметь Армию, во главе которой не куча жуликов, а люди достойные памяти Жукова, Василевского, Рокосовского и многих других,

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Tory
22 минуты назад
Странный рейтинг и Южная Корея даже не вошла в список, но Индия и Африка оказались вежливей Тайланда. Очень странный рейтинг и я бы не стала

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Дмитрий Баш
40 минут назад
Жжоте, сударь) ЮАР очень вежливая страна. Я общался с экспатами юаровцами. Минимум по две винтовки дома у каждого

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Дмитрий Захаров
41 минута назад
Ну и слава Богу. Всем добра!

В «Роскосмосе» рассказали об атаке БПЛА во время запуска спутника с «Плесецка»

snovv
47 минут назад
Вся эта система шурычит на бу.шных двиганах, которые они до сих пор не умеют производить и копировать а чертежи они просрали. Инфы про полет почти

NASA впервые опубликовало кадры запуска «Артемида II» в инфракрасном диапазоне

Teodor Yatsyshyn
54 минуты назад
Денис ты далбоєб

Жители каких стран работают дольше всех

Aeh Truck
1 час назад
В Грузии за застольем мужчина не встанет если литра 2,5-4,5 не выпьет. Извините, традиция)))

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Тиберий Нерон
1 час назад
Павел, я же не русский учитель, носить шапку из фольги, чтоб защититься от тлетворного влияния запада и снимать шапочку, когда смотрю мединского,

Крупнейшие административные единицы мира

евгений Русский
1 час назад
По США не понял. Почему они не могут себя обеспечить фруктами с их тёплым климатом?

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

N
2 часа назад
Dmitriy, У них все на порох уходит

Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами

Elusive Joe
2 часа назад
Почему чеченская республика не на первом месте? Извините

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Victor Medvedev
2 часа назад
Sergey, полностью согласен. Китайцы и индусы, вообще все "цветные"после президентства О'бамы и премьерства индуса потеряли уважение в белому

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Autotrade222
2 часа назад
Dmitriy, у тебя бедолаги во всех бедах китайцы виноваты.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Autotrade222
2 часа назад
Антон, азиаты это не только китайцы. Монголы кроме молока и мяса ничего не едят.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Victor Medvedev
2 часа назад
Юлия Николаевна, наверное вы перепутали 13.04 с 01.04. Как я понимаю в ЮАР вежливо насилуют своих афроафриканок, и выживают потихоньку белых тоже очень

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Dmitriy
2 часа назад
У нас уже нет молочки, и фрукты овощи не понятно откуда завозят, своих не вижу, в магазине китайский чеснок на прилавках, свой только молодой в

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Антон Кучерук
2 часа назад
Рейтинг скорее на западную планку питания. Потому что Китайцы, как и азиаты в целом не особенно молочные продукты переваривают. Их кухня не

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Антон Брагин
2 часа назад
Evgenia, как с вами связаться? У меня есть интересная тема для статьи, хочу предложить её вам.

Физики нашли способ измерять большие квантовые системы, не воздействуя на них

Qizilbash_14 Afshar
3 часа назад
Вранье! В Афганистане много фруктов, сухофруктов и овощей, узбеки на север не пускают, Иранцы на запад не пускают и Пакистанна через свои порты не

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Дмитрий Нетсев
3 часа назад
А какие страны в этом рейтинге вообще есть?

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно