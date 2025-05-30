Сочинения помогли справиться с речевыми нарушениями

Исследователи КамГУ имени Витуса Беринга доказали эффективность творческих проектов для улучшения речи у детей с проблемами в этой сфере. Особый подход к занятиям, построенный вокруг темы «Природа — наш друг», помог добиться значительных результатов — уровень речевого развития дошкольников вырос на 20% всего за несколько месяцев.

Это совместное исследование доцента кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга Елены Виноградовой и студентки университета Софии Боярской. Результаты опубликованы в научном журнале университета в 2025 году. Работа проводилась в детском саду № 17 Петропавловска-Камчатского.

Речь напрямую влияет на интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие ребенка, поэтому проблема речевых нарушений у дошкольников становится всё более актуальной.

«Современный подход к образованию делает ребенка активным участником своего развития. Педагоги стремятся создать пространство, где дети учатся решать проблемы, легко и конструктивно общаться со сверстниками. В этом очень помогают творческие проекты», – считает Елена Виноградова.

В исследовании участвовали 20 детей 5-6 лет: 10 человек с нарушениями речи и 10 детей с нормальным речевым развитием. Для оценки речевых навыков использовались методики известных специалистов О.С. Ушаковой и Н.В. Нищевой.

Первоначальная оценка показала, что среди детей с речевыми нарушениями 80% имеют средний уровень развития связной речи, 10% — высокий и 10% — низкий. В группе детей без речевых проблем 50% показали средний уровень и 50% — высокий.

На основе этих результатов был организован годовой цикл занятий по проекту «Природа – наш друг», уроки проходили два раза в неделю. Занятия включали разнообразные задания: беседы, составление рассказов, обсуждение наблюдений за природой, презентации исследований, которые делали сами ребята. Особенность подхода заключалась в системе из семи постепенно усложняющихся заданий.

Исследование подтвердило, что дети со слабым и средним уровнем речевого развития часто затрудняются строить предложения, логически связывать мысли, а их рассказы неполные. Творческие проекты помогают целенаправленно преодолевать эти трудности.

Уже спустя месяц стали заметны улучшения. В группе детей с речевыми нарушениями число детей с высоким уровнем развития речи увеличилось с 10% до 30%. В группе детей без нарушений высокий уровень поднялся с 50% до 70%.

«Такой подход имеет много преимуществ: он объединяет детей, педагогов и родителей в общем интересном деле. Дети не просто учатся говорить правильно, они получают видимые результаты, что очень мотивирует их», — отмечает Елена Виноградова.

Ученые отмечают необходимость продолжать работу, особенно с детьми из двуязычных семей, у которых часто возникают проблемы с развитием связной речи. Дальнейшая работа будет направлена на совершенствование навыков составления описаний, пересказа текстов и других речевых умений.

Полученные результаты могут использовать в своей работе логопеды, дефектологи, воспитатели и родители детей с речевыми нарушениями.

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