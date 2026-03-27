Редкость комет в других звездных системах озадачила астрономов

Хотя астрономы научились находить кометы у других звезд, возникли трудности: несмотря на все более точные методы наблюдения, таких объектов подозрительно мало. Это важно, поскольку экзокометы — ключ к пониманию формирования планет: их изучение позволяет узнать, как в молодые миры попадают вода и органические вещества, а также как эволюционируют планетные системы.

Кометы — ледяные остатки раннего этапа формирования планет в Солнечной системе. Они состоят из замерзших газов, пыли и органики, а при приближении к Солнцу образуют яркие хвосты. Считается, что именно такие тела могли принести воду на Землю (впрочем, ряд работ оспаривает этот вывод, поскольку соотношение тяжелого и легкого водорода в кометном льде резко отличается от земного). Поэтому астрономы ожидали, что экзокометы — их аналоги у других звезд — должны быть обычным явлением.

Первые намеки на их существование появились при наблюдениях звезды Бета Живописца: там обнаружили переменные спектральные линии кальция, которые интерпретировали как следы испаряющегося кометного вещества. В начале 2025 года ученые вовсе представили первый каталог экзокомет. В него вошли 74 звездные системы, в каждой из которых обнаружили пояса, преимущественно состоящие из ледяных тел размером от одного километра и более.

Теперь, обобщив десятки лет наблюдений, исследователи показали, как ищут подобные объекты. Основных методов два. Первый — транзитная фотометрия: когда комета проходит перед звездой, ее пылевой хвост частично закрывает свет, создавая характерное асимметричное «падение» яркости. Такие провалы, в отличие от планетных транзитов, несимметричны и часто имеют растянутый «шлейф». Глубина сигнала при этом крайне мала — около десятых долей процента — и долгое время оставалась недоступной для наземных телескопов.

Второй метод — спектроскопия. Здесь астрономы не смотрят на светимость звезды напрямую, а анализируют ее спектр. Когда газ кометного хвоста проходит между нами и звездой, он поглощает свет на определенных длинах волн, создавая переменные линии. Именно эти сигналы зарегистрировали у Беты Живописца, и они до сих пор остаются одним из самых надежных признаков экзокомет.

С появлением космических миссий «Кеплер» и TESS ситуация улучшилась. Эти телескопы способны непрерывно и с высокой точностью измерять яркость тысяч звезд, позволяют искать редкие и слабые сигналы. Например, в данных «Кеплера» нашли первые кандидаты в транзитные экзокометы, а позже автоматические алгоритмы и методы машинного обучения позволили существенно расширить выборку. Так, в ноябре 2025 года астрономы обнаружили 10 ранее неизвестных комет, летающих вокруг звезд, включая зрелые системы и даже один красный гигант. Подробнее об этой находке Naked Science рассказывал ранее.

Несмотря на технологический прогресс, поймать экзокометы невероятно трудно. Их транзиты нерегулярны: они, в отличие от планет, не обязаны проходить перед светилом с постоянным периодом. Более того, сами тела часто разрушаются, оставляя после себя лишь облака пыли и газа. Последние и создают наблюдаемый сигнал. Это, по мнению авторов научной работы, представленной на сервере препринтов Корнеллского университета, приводит к размытию границ между настоящими кометами и обломками «планетезималей» (зародышей планет).

Дополнительную сложность создает физика процессов: сигнал зависит от состава пыли, размера частиц, геометрии хвоста и угла наблюдения. Даже при наличии данных часто невозможно однозначно восстановить параметры объекта. Кроме того, разные методы чувствительны к разным типам систем. Спектроскопия чаще обнаруживает экзокометы у горячих звезд типа А, тогда как фотометрия — у более холодных светил, причем не так надежно.

В результате возникает вопрос: действительно ли экзокометы встречаются редко, или же мы просто не умеем их искать? Ответ пока не ясен, а для его получения, по мнению ученых, нужны еще более чувствительные инструменты, новые миссии и комбинированные методы — от фотометрии до спектрометрии и моделирования. Только так можно будет понять, насколько вообще типичны эти объекты и какую роль они играют в формировании и эволюции планетных систем.

Любовь С. 348 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.