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Древние следы людей на дне высохшего озера рассказали о жизни первых американцев 23 000 лет назад

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Американские археологи нашли 20 слоев отложений с отпечатками ног древних людей и животных. Анализы пыльцы и органических молекул показали, что почти две тысячи лет люди приходили к древнему озеру, пока климат резко менялся — от холодных хвойных лесов к сухим степям и засухам.

Археология
# глобальное оледенение
# заселение Америки
# радиоуглеродное датирование
# следы
Следы, найденные в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, относятся к периоду последнего ледникового максимума
Следы, найденные в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, относятся к периоду последнего ледникового максимума / © National Park Service

Вопрос о том, когда человек впервые попал в Америку, — один из дискуссионных в археологии. Долгое время считалось, что это случилось около 13 тысяч лет назад, когда люди прошли по суше из Азии через Берингию к ледниковым рубежам. Находки последних десятилетий сдвигали эту дату вглубь, но каждая вызывала споры.

В 2021 году в штате Нью-Мексико нашли отпечатки ног людей, сохранившиеся в глине, возрастом примерно 21-23 тысячи лет. Это означало, что люди жили в Северной Америке в разгар последнего периода оледенения, когда ледники еще покрывали север континента. Последующие проверки несколькими независимыми методами подтвердили хронологию.

Оставался вопрос: какой мир увидели первые переселенцы. Национальный парк Уайт-Сэндс, где нашли следы, — это высохшее озеро Отеро, которое 23 000 лет назад было наполнено водой и могло привлекать людей и животных. 

Ученые расширили старый раскоп с 11 до 25 метров и вскрыли почти три метра отложений, чтобы создать детальную картину климата тех лет для этой местности. Результаты опубликовали в журнале Science Advances

Сначала авторы исследования уточнили хронологию. Они датировали семена водных растений и пыльцу хвойных деревьев методом радиоуглеродного анализа. Прежние замеры пыльцы имели слишком большую погрешность из-за примесей современного углерода. Ученые разработали новую процедуру очистки и снизили неопределенность в пять раз. Даты 20 слоев со следами уложились в интервал от 23,5 до 21,7 тысячи лет назад.

Затем археологи восстановили климат по пыльце, органическим молекулам и раковинам микроорганизмов. В начале периода озеро было глубоким, окружающие горы покрывали хвойные леса, а средняя температура была примерно на 4 °C ниже современной. Приблизительно 23,6 тысячи лет назад началось потепление: лес отступал, его сменяли дуб и полынь, озеро мелело и испарялось.

Реконструкция жизни в Уайт-Сэндс в разгар последней эпохи оледенения
Реконструкция жизни в Уайт-Сэндс в разгар последней эпохи оледенения / © Davide Bonadonna, Bournemouth University

На этот долгий тренд наложились резкие кратковременные скачки. Около 23,2 тысячи лет назад регион пережил короткую, но тяжелую засуху: дожди ослабли, вода в озере стала соленой, устойчивые к сухости растения вытеснили остальные. Этот эпизод совпал с резким потеплением, зафиксированным во льдах Гренландии. Самые ранние следы людей появились именно в тот момент.

Исследователи также узнали, что следы сохраняются только при удачном стечении обстоятельств — когда за сухим периодом, обнажившим грязь, следовало затопление, похоронившее отпечатки. Поэтому слои со следами сгруппировались именно у границ климатических переходов. Пустой слой не означал, что людей не было, а плотный слой — что их было много.

В итоге ученые показали, что люди приходили к озеру Отеро почти две тысячи лет подряд, переживая смену леса степью и жестокие засухи. Это первая для юго-запада США климатическая летопись такой точности, составленная по местности, где ходили люди и крупные животные эпохи оледенения.

При этом следы у озера Отеро — не самые древние на континенте. В 2020 году археологи описали находки из высокогорной пещеры Чикиуите в Центральной Мексике: почти две тысячи каменных орудий, залегавших в слоях возрастом до 33 тысяч лет. Если эти датировки верны, люди появились в Америках на десять тысяч лет раньше, чем пришли к озеру Отеро, — и заселение Нового Света шло совсем не так, как представляла классическая наука.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
212 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Археология
# глобальное оледенение
# заселение Америки
# радиоуглеродное датирование
# следы
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