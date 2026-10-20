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Отпечатки пальцев раскрыли пол и возраст создателей терракотовой армии

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Результаты нового исследования заставили усомниться в том, что при создании фигур воинов армии китайского императора Цинь Шихуанди использовался исключительно мужской труд. Ученые впервые представили биологические доказательства участия в работе женщин и детей.

История
# китай
# отпечатки пальцев
# терракотовая армия
# Цинь Шихуанди
Терракотовая армия
Терракотовая армия / © Wikimedia Commons

Так называемая терракотовая армия — коллекция скульптур из обожженной глины, представляющих в натуральную величину воинов армии Цинь Шихуанди, первого императора объединенного Китая. Терракотовые воины должны были сопровождать и защищать императора в его загробной жизни.

Строительство мавзолея Цинь Шихуанди и изготовление фигур воинов, а также их лошадей и боевых колесниц было масштабным государственным проектом империи Цинь в III веке до нашей эры. Работы, как считается, продолжались около 40 лет, в них могли участвовать свыше 700 тысяч мастеров и ремесленников.

Статуи, захороненные в 210-209 годах до нашей эры недалеко от гробницы Цинь Шихуанди, случайно обнаружили в 1974 году рывшие колодец местные фермеры. В трех ямах, содержащих терракотовую армию, уже нашли свыше восьми тысяч фигур воинов, 150 фигур кавалерийских лошадей и 130 колесниц с 520 запряженными в них лошадьми, но эти цифры не окончательные, так как раскопки продолжаются.

Предыдущие исследования показали, что, скорее всего, скульптуры производили в двух мастерских, каждая из которых создавала фигуры целиком. Использовали модульную систему, при которой головы, руки, ноги и тело солдат, включая доспехи и одежду, делали отдельно, а затем собирали в различных комбинациях.

Тем временем демографический состав создателей терракотовой армии, возраст и пол отдельных непосредственных исполнителей до сих пор оставались неизвестными. В науке, посвященной эпохе Цинь, принято считать, что в те времена крупномасштабное ремесленное производство опиралось исключительно на труд взрослых мужчин. Однако результаты нового исследования, опубликованные в издании Journal of Cultural Heritage, поставили это представление под сомнение.

Китайские исследователи проанализировали 79 хорошо сохранившихся отпечатков пальцев, случайно оставленных древними мастерами на глине до ее обжига. Такие четкие отпечатки нашли на 36 терракотовых воинах. На каждом из них обнаружили от одного до пяти пригодных для анализа отпечатка.

В центре внимания ученых оказался средний шаг папиллярных линий — расстояние между гребнями на отпечатке. Это показатель, который может дать информацию о возрасте и поле человека.

В итоге исследователи установили, что среди людей, оставивших эти отпечатки, было примерно 45% взрослых мужчин, 32,7% взрослых женщин и 22,3% несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Ученые пояснили, что последнее определение основано на сведениях о возрастных порогах юридической ответственности, содержащихся в дошедших до нас текстах эпохи династии Цинь.

В надписях на изделиях из лака эпохи Цинь встречаются обозначения, указывающие на участие в производственном процессе взрослых женщин, а также девочек и мальчиков. Анализ отпечатков пальцев на терракотовых воинах позволяет предположить, что в изготовлении предметов для мавзолея Цинь Шихуанди был задействован столь же разнообразный состав работников, отметили исследователи.

В то же время ученые подчеркнули, что полученные процентные показатели не следует воспринимать как точное отражение демографического состава тех, кто создавал терракотовую армию. Эти цифры отражают лишь частоту встречаемости отпечатков пальцев в изученной выборке, а не количество отдельных мастеров, оставивших их.

Еще одно важное ограничение связано с тем, что, анализируя отпечатки, исследователи опирались на современные европейские эталонные данные. Различия в параметрах папиллярных узоров между разными популяциями могли привести к завышению доли женщин и подростков в оценках. Тем не менее результаты невозможно объяснить участием в работе одних лишь взрослых мужчин, заключили авторы исследования.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
177 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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История
# китай
# отпечатки пальцев
# терракотовая армия
# Цинь Шихуанди
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