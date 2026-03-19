19 марта, 12:01
Илья Гриднев
33

Дети левантийских племен создали первую глиняную бижутерию 15 000 лет назад

❋ 5.2

Древние охотники-собиратели начали массово лепить геометрические украшения из необожженной глины задолго до появления гончарного круга и первой керамической посуды. Отпечатки пальцев на бусинах доказали участие детей в системном ремесленном производстве. Открытие радикально изменило представления о сроках возникновения сложной символической культуры у людей перед переходом к оседлой жизни.

Глиняная бусина в форме бабочки со свежей обложки журнала Science Advance окрашена в красный цвет с помощью охры и покрыта отпечатками пальцев ребенка, который слепил ее 12 000 лет назад / © Laurent Davin/Science Advance(2026)

Десятилетиями историки считали, что древние люди начали использовать глину для лепки украшений и символических предметов только после перехода к земледелию и полноценной оседлости в эпоху неолита. До недавнего времени археологи находили у племен эпохи палеолита лишь подвески из костей, зубов хищников или морских раковин. Научный мир располагал только пятью найденными в разных уголках планеты глиняными бусинами периода, предшествующего неолиту. Историки считали их случайными и примитивными экспериментами ранних людей. 

Масштабные раскопки на Ближнем Востоке сильно расширили понимание интеллектуального развития племенного строя. Археологи изучили артефакты натуфийской культуры — первых в мире охотников-собирателей, которые начали строить постоянные каменные жилища на территории современного Израиля около 15 000 лет назад. 

Долгий переходный этап между кочевым собирательством и созданием первых аграрных деревень породил резкий скачок в социальном развитии. Ученые назвали этот период «революцией символов», когда люди начали активно выражать статус и племенную принадлежность через сложные предметы быта и украшения.

Группа археологов исследовала архивы находок из четырех натуфийских стоянок. Результаты опубликовали в журнале Science Advances.

Ученые перебрали почти 40 килограммов мелких кусочков спекшейся глины. Раньше этот материал считали побочными отходами обжига минеральных красителей у древних костров. Тщательная классификация помогла выявить среди мусора 142 готовых глиняных украшения: 118 мелких бусин и 24 подвески. Возраст находок составил от 11 до 15 тысяч лет. 

Исследование выявило высокий уровень систематизации древнего ремесла. Мастера лепили глину 19 унифицированных форм. Гладкие цилиндры, тонкие диски и эллипсы повторяли геометрию зерен дикого ячменя, пшеницы, чечевицы и гороха, которые составляли основу рациона натуфийцев за тысячелетия до полноценного одомашнивания. Создатели бусин аккуратно накалывали сырые эллипсы на растительные соломинки или скрученные нити. После высыхания солому вынимали, оставляя ровное отверстие для подвешивания. 

Типологическая вариативность натуфийских найденных украшений в Южном Леванте. Представленные украшения сделаны из ракушек, зубов, минералов и пигментов, а также из меха и перьев. / © Laurent Davin et al./Science Advance(2026)
Система создания отверстий с помощью соломинок и подвешивания натуфийских глиняных украшений / © Laurent Davin et al./Science Advance(2026)

Треть всех найденных бусин покрывали следы красной охры. Древние мастера применяли технику ангоба: втирали в поверхность украшения тонкий слой жидкой красной глины для создания стойкого глянцевого покрытия. Пять артефактов сохранили четкие папиллярные линии на поверхности. 

Анализ ширины гребней отпечатков пальцев доказал, что украшения лепили люди всех возрастов, причем большинство следов принадлежали детям и подросткам. Среди находок археологи обнаружили глиняное кольцо диаметром всего 10 миллиметров, сделанное специально для пальца ребенка. Микроскопические потертости внутри отверстий остальных бус подтвердили их длительное повседневное ношение на шнурках.

Массовое изготовление необожженной бижутерии стерло жесткую границу между «диким» палеолитом и «развитым» неолитом. Натуфийцы осознанно собирали чистую глину за пределами стойбищ, приносили в дома и обучали детей лепке. Ранние сообщества оседлых охотников использовали природную пластику для кодирования своего положения в племени за тысячи лет до изобретения первых гончарных кругов.

Илья Гриднев
148 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
