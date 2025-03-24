Новгородские ученые создали микробный ополаскиватель против кариеса

Раствор ученых НовГУ содержит микроорганизмы, которые убивают патогенную микрофлору полости рта и поддерживают здоровье зубов и десен. Разработка играет важную роль в профилактике и предупреждении стоматологических заболеваний. По словам ученых, регулярное использование раствора в качестве ополаскивателя сможет остановить дальнейшее развитие кариеса на первой стадии.

— В наш раствор входят такие полезные микроорганизмы, как Streptococcus salivarius. Они подавляют развитие микроорганизмов S. Pyogenes, которые приводят к ангине, отиту, фарингиту и другим заболеваниям. Или Lactobacillus. задерживающие рост стафилококков, кишечной и дизентерийной палочек.

В тандеме эти микроорганизмы способны воздействовать на Streptococcus mutans и Porphyromonas gingivalis, которые как раз и вызывают кариес, — прокомментировала одна из авторов проекта Полина Грабежева, студентка II курса факультета стоматологии Медицинского института НовГУ.

Разработка будет полезна всем, кто следит за состоянием и здоровьем зубов. Кроме того, раствор будет прост удобен в использовании — и как ополаскиватель, и как, например, трейнер с антисептическим раствором, который сможет использовать даже ребенок.

Разработчики добавили, что ранее медицина уже изучала отдельные виды микроорганизмов и их влияние на патогенную микрофлору ротовой полости. Но исследований, нацеленных именно на использование их в растворе, еще не проводились.

Сегодня по проекту проводится экспериментальное тестирование продукта (подбирается оптимальное соотношение составляющих компонентов). Конечной целью станет вывод готового продукта на рынок. Также разработчики планируют изготовить раствор в гелеобразной форме и сделать его использование еще удобнее. В этом году авторы проекта планируют подать заявку на грант «Студенческий стартап» шестой волны для получения финансирования.

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НовГУ 14 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.