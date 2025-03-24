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Новгородские ученые создали микробный ополаскиватель против кариеса
Раствор ученых НовГУ содержит микроорганизмы, которые убивают патогенную микрофлору полости рта и поддерживают здоровье зубов и десен. Разработка играет важную роль в профилактике и предупреждении стоматологических заболеваний. По словам ученых, регулярное использование раствора в качестве ополаскивателя сможет остановить дальнейшее развитие кариеса на первой стадии.
— В наш раствор входят такие полезные микроорганизмы, как Streptococcus salivarius. Они подавляют развитие микроорганизмов S. Pyogenes, которые приводят к ангине, отиту, фарингиту и другим заболеваниям. Или Lactobacillus. задерживающие рост стафилококков, кишечной и дизентерийной палочек.
В тандеме эти микроорганизмы способны воздействовать на Streptococcus mutans и Porphyromonas gingivalis, которые как раз и вызывают кариес, — прокомментировала одна из авторов проекта Полина Грабежева, студентка II курса факультета стоматологии Медицинского института НовГУ.
Разработка будет полезна всем, кто следит за состоянием и здоровьем зубов. Кроме того, раствор будет прост удобен в использовании — и как ополаскиватель, и как, например, трейнер с антисептическим раствором, который сможет использовать даже ребенок.
Разработчики добавили, что ранее медицина уже изучала отдельные виды микроорганизмов и их влияние на патогенную микрофлору ротовой полости. Но исследований, нацеленных именно на использование их в растворе, еще не проводились.
Сегодня по проекту проводится экспериментальное тестирование продукта (подбирается оптимальное соотношение составляющих компонентов). Конечной целью станет вывод готового продукта на рынок. Также разработчики планируют изготовить раствор в гелеобразной форме и сделать его использование еще удобнее. В этом году авторы проекта планируют подать заявку на грант «Студенческий стартап» шестой волны для получения финансирования.
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