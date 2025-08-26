  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Взаимопомощь как фактор эволюции

Слушатели узнают, как взаимопомощь и альтруизм способствуют эволюции.

Центр «Архэ»
28 августа, 20:30 Идет 2 ч
500 Стоимость
О мероприятии

Выживает сильнейший? Выживает самый приспособленный? Выживают те, о ком позаботились. Петр Алексеевич Кропоткин известен как анархист, но также он был ученым-эволюционистом, автором работы «Mutual Aid: Factor of Evolution». А многоклеточное животное Trichoplax adhaerens, не имея нервных клеток, каким-то образом не только координирует свое поведение, но и общается с сородичами. О том, как взаимопомощь и альтруизм способствуют эволюции вида расскажет выпускник Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Симха Борман.

Расписание
28
Четверг
Август 2025
20:30
26 августа, 11:54
Александр Речкин
3
# биология
# взаимопомощь
# эволюция
