О мероприятии

Можно ли представить мир, где мысль = действие? Где парализованный человек двигает протез силой мысли, а нейрочип расшифровывает то, что видит человек? Ученым даже воображать не нужно — это уже реальность.

Нейроинженер и научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. В. Зельмана в Сколтехе Гурген Согоян расскажет:

Почему каждая клетка мозга — целая вселенная данных, и как нейросети справляются с этим хаосом;

Как нейроимпланты и ИИ превращают сигналы мозга в команды для экзоскелетов и синтезаторов речи;

Можно ли по активности нейронов восстановить то, что видит человек — и где границы этой технологии.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация