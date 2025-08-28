О мероприятии

Идея Музея Истории Мироздания — в игровой форме показать жизнь людей в контексте истории Вселенной, развития Солнечной системы и эволюции планеты Земля. Это коренным образом отличает его от других естественно-научных музеев (зоологического, геологического, палеонтологического и других), касающихся лишь какой-то одной стороны природы.

Программа «Путешествуй во времени» увлечет экскурсантов в необычайное путешествие во времени и пространстве, длиной в 14 миллиардов лет.

Участники мероприятия посетят окраину галактики Млечный путь, где засветилась новая звезда — Солнце, и увидят одну из крупнейших коллекций метеоритов нашей страны. Затем перенесутся на Землю и узнают о формировании планеты, зарождении жизни и эволюции существ, от первых примитивных организмов до динозавров и млекопитающих. Смогут увидеть реконструкции давно вымерших существ, включая плезиозавров и мегалодонов, а также познакомятся с далекими предками, такими как австралопитек «Люси» и неандерталец.

Расписание Московская область, городской округ Истра, деревня Талицы, дом 44 Москва 12:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация