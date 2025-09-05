О мероприятии

Музей Гаража особого назначения может гордо сказать, что абсолютно все его экспонаты находятся в прекрасном техническом состоянии и нередко выезжают на городские мероприятия. Но до того, как попасть в музей, некоторые автомобили прошли сложный реставрационный путь.

В стенах Музея пройдет встреча с двумя бывшими сотрудниками завода ЗИЛ, которые расскажут о реставрации одного из самых красивых и редких экспонатов музея — автомобиле ЗИЛ 111Г и реставрации автобуса ЗИС 127. Слушатели узнают о технологических особенностях реставрации, ремонта и производства запчастей для редких автомобилей и автобусов, лекторы покажут кадры с процессом работы.

Расписание Проспект мира, 119/53 Москва 15:00 Бесплатно