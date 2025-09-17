  • Добавить в закладки
Конференция
16+
Космонавтика и реабилитация

Слушатели узнают, как методы реабилитации космонавтов применяются в земной медицине.

ВДНХ
20 сентября, 12:00 Идет 3 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 119, стр. 37

О мероприятии

Пилотируемая космонавтика — это не просто ракеты и космические станции. В ее основе – люди, чье здоровье требует особой защиты. Этим занимается космическая медицина — область, где передовые технологии служат не только покорению космоса, но и спасению жизней на Земле.

Как методы реабилитации космонавтов применяются в земной медицине? Какие приборы, разработанные для невесомости, восстанавливают здоровье в клинических условиях? И какие еще прорывные решения можно позаимствовать у космической отрасли?

На мероприятии выступят эксперты в области космической медицины из легендарного Института медико-биологических проблем РАН. Они расскажут о реальных кейсах, когда «космические» технологии помогали в лечении пациентов с травмами, возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. А в завершение — открытое обсуждение, где каждый сможет предложить идеи для новых медицинских решений и ответить на вопрос: «Какие еще технологии можно адаптировать для лечения людей в космосе и на Земле?».

Приглашенные лекторы:

  • Шигуева Татьяна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории гравитационной физиологии сенсомоторной системы, заместитель заведующего отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского.
  • Рукавишников Илья — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории разработки средств и методов оказания медицинской помощи в экстремальных условиях, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, врач-хирург.
  • Некто Алекс — кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии ИМБП РАН, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, лауреат премии Правительства Москвы молодым учёным, резидент ЦАТ Феникс.
  • Терсинцева Анастасия — старший лаборант лаборатории физиологии ускорений и искусственной силы тяжести ИМБП РАН.
  • Ганичева Анна — младший научный сотрудник лаборатории профилактики гипогравитационных нарушений ИМБП РАН.

Мероприятие будет интересно врачам-реабилитологам, представителям реабилитационных центров, исследователям в области космической и восстановительной медицины, студентам-медикам, разработчикам медицинских технологий, а также всем, кто следит за инновационными разработками в медицине и реабилитации.

Расписание
20
Суббота
Сентябрь 2025
проспект Мира, 119, стр. 37 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 37

17 сентября, 11:52
Александр Речкин
# биология
# космос
# технологии
