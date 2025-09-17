Уведомления
Слушатели узнают, как методы реабилитации космонавтов применяются в земной медицине.
О мероприятии
Пилотируемая космонавтика — это не просто ракеты и космические станции. В ее основе – люди, чье здоровье требует особой защиты. Этим занимается космическая медицина — область, где передовые технологии служат не только покорению космоса, но и спасению жизней на Земле.
Как методы реабилитации космонавтов применяются в земной медицине? Какие приборы, разработанные для невесомости, восстанавливают здоровье в клинических условиях? И какие еще прорывные решения можно позаимствовать у космической отрасли?
На мероприятии выступят эксперты в области космической медицины из легендарного Института медико-биологических проблем РАН. Они расскажут о реальных кейсах, когда «космические» технологии помогали в лечении пациентов с травмами, возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. А в завершение — открытое обсуждение, где каждый сможет предложить идеи для новых медицинских решений и ответить на вопрос: «Какие еще технологии можно адаптировать для лечения людей в космосе и на Земле?».
Приглашенные лекторы:
- Шигуева Татьяна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории гравитационной физиологии сенсомоторной системы, заместитель заведующего отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского.
- Рукавишников Илья — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории разработки средств и методов оказания медицинской помощи в экстремальных условиях, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, врач-хирург.
- Некто Алекс — кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии ИМБП РАН, член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, лауреат премии Правительства Москвы молодым учёным, резидент ЦАТ Феникс.
- Терсинцева Анастасия — старший лаборант лаборатории физиологии ускорений и искусственной силы тяжести ИМБП РАН.
- Ганичева Анна — младший научный сотрудник лаборатории профилактики гипогравитационных нарушений ИМБП РАН.
Мероприятие будет интересно врачам-реабилитологам, представителям реабилитационных центров, исследователям в области космической и восстановительной медицины, студентам-медикам, разработчикам медицинских технологий, а также всем, кто следит за инновационными разработками в медицине и реабилитации.
проспект Мира, 119, стр. 37
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
