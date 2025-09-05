О мероприятии

Если народные социалисты считали тактику и программу ПСР чересчур радикальной, то на левом крыле (среди сторонников «аграрного» и «фабричного террора», людей, потрясенных кровавым подавлением Декабрьского восстания в Москве, недовольных бюрократизмом ПСР и требующих немедленного осуществления ее программы-максимум) возникла другая организация — Союз социалистов-революционеров максималистов. Приверженцы прямой демократии Советского типа, синдикализма и кооперативизма, полуанархисты, сторонники решительной вооруженной партизанской и террористической борьбы и немедленной социальной революции, противники представительной демократии и партийной централизации, эсеры-максималисты прославились в ходе Первой революции рядом громких экспроприаций и терактов (среди которых был знаменитый взрыв дачи Столыпина на Аптекарском острове, не достигший своей цели (уничтожения премьера-карателя), но унесший вместе с жизнями самих революционеров, много жизней мало причастных к злодеяниям Столыпина людей). Лидеры ССРМ были уничтожены самодержавием, но в 1917 году эта организация возродилась. Сперва искренние попутчики большевиков, участники Октябрьского переворота, разгромленные, как ненужные конкуренты, диктаторской партией весной 1918 года, максималисты раскололись. Часть из них примкнула к партии ленинцев-победителей, а другие продолжили борьбу за изначальные идеалы Октября с узурпаторами-большевиками и постепенно соединились с левыми социалистами-революционерами на советской синдикально-кооперативной полуанархистской платформе и были окончательно уничтожены тоталитарным режимом в начале двадцатых годов. Об этом партии подробно расскажет кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович.

