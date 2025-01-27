О мероприятии

Слушатели узнают, в каком виде текст Ветхого завета дошел до нашего времени и почему еврейский текст Библии, Септуагинта (греческий перевод) и библейские тексты, найденные в Кумране, нередко отличаются друг от друга.

Речь пойдет о древних рукописях и переводах, а также об их значимости в текстологической науке. Библеист Анна Луппова расскажет, возможно ли восстановить «изначальный» текст Ветхого Завета.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация