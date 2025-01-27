О мероприятии

В риторических школах древнего Рима — где проводили время не только юноши, но и взрослые, — практиковалось составление и произнесение декламаций: речей на заранее предложенный запутанный сюжет, чаще всего связанный с какой-нибудь заведомо вымышленной и малоправдоподобной юридической коллизией — с пиратами, тиранами, неверными женами, проклятыми детьми и т. п. Кандидат филологических наук Всеволод Зельченко расскажет о том, как функционировал этот любопытный обычай, каков был его педагогический смысл, за что его критиковали древние и новые авторы и, главное — как он отразился в художественной литературе Средних веков и Нового времени.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить