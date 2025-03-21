О мероприятии

Древние греки, а затем средневековые европейцы думали, что где-то далеко, за пределами их мира живут безголовые люди-монстры с глазами на груди. Потом мореплаватели открыли Новый Свет, и выяснили, что в далеких землях живут не монстры, а люди, но эти люди оказались настолько непохожими на них, что европейцы крепко задумались о том, есть ли у туземцев душа, и люди ли это, вообще. Вопрос в итоге был решен положительно. Социальная антропология началась в тот момент, когда уже было понятно, что туземцы — люди, которые то ли лучше европейцев (наивные создания с неиспорченной душой), то ли хуже их (недоцивилизованные варвары), но очень на них непохожие. Изучая обычаи и нравы этих далеких и экзотических туземцев, антропологи каждый раз узнавали что-то неожиданное об устройстве своего собственного общества: знакомство с далеким и чужим позволяло по-новому взглянуть на близкое и свое. В итоге стало ясно, что культура — это не набедренные повязки и танцы с копьем, а линзы, через которые ученые смотрят на мир, и даже у тех, кого люди ежедневно видят на улицах своего города, эти линзы могут «сделаны» по-другому. А следовательно, чтобы заниматься антропологией, не обязательно ехать к далеким и странным «дикарям»: можно изучать пассажиров метро, посетителей торговых моллов и пользователей мобильных приложений. Об этом расскажет кандидат философских наук Кирзюк Анна Андреевна.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить