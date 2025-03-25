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Лекция
12+
Флора и фауна античной мифологии

Слушатели узнают про мифологические сюжеты античных авторов.

Зануда
30 марта, 20:00 Идет 2 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

В сказаниях древних греков героям и героиням предстояло или отважно бороться с чудовищами или драматично превратиться в зверя, птицу, растение… или другое чудовище. Эти сюжеты на многие лады охотно пересказывали античные авторы, изображали мастера греко-римского искусства. Сколько голов у Химеры, Гидры и Скиллы? Что делать с золотыми яблоками чтобы никто не поссорился? Как надо горевать чтобы стать деревом и чем могут помочь красивым девушкам тростник и лавр? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доцент СПбГУПТД кафедры истории искусств, член российской ассоциации антиковедов Мария Назарова.

Расписание
30
Воскресенье
Март 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

8 минут назад
Александр Речкин
1
# античность
# биология
# история
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# Homo sapiens
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[miniorange_social_login]

Комментарии

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