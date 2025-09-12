Слушатели узнают, как сегодня работают над словарями и чем современные цифровые ресурсы отличаются от печатных изданий.

О мероприятии

История словаря — это история языка и культурной политики страны. От первых попыток кодифицировать норму до онлайн-версий, которые меняются на глазах у пользователей, словари продолжают формировать культуру речи и фиксировать исторические сдвиги.

Толковый словарь Сергея Ожегова стал главным справочником русского языка в XX веке. Компактный и понятный, он заменил многотомные труды и стал настольной книгой для миллионов. Но чем объясняется его успех и почему в научной среде к нему относятся скептически? Какую роль сыграли в его создании Ушаков и Шведова? Почему в словаре появлялись идеологические толкования и что это говорит о культурной политике советской эпохи? Как сегодня работают над словарями и чем современные цифровые ресурсы отличаются от печатных изданий? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лингвист, доктор филологических наук Анна Плотникова.

