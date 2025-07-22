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Участники мероприятия узнают про самые интересные переправы «серого пояса» Петербурга и уделят особое внимание их инженерной конструкции.
О мероприятии
Большие разводные мосты известны всем в Петербурге, а вот какие примечательные конструкции есть на Обводном канале, мало кто знает. Экскурсанты рассмотрят самые интересные переправы этой части города и уделят особое внимание их инженерной конструкции. Главным героем будет первый железнодорожный мост России — Царскосельский, ведь именно он задает особую панораму Обводного канала.
Раскроет секреты этих сооружений и поможет увидеть детали Смирнов Антон Александрович — кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ и Академии Художеств, преподаватель Государственного Эрмитажа.
Набережная Обводного канала 74Б
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Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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