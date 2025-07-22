Участники мероприятия узнают про самые интересные переправы «серого пояса» Петербурга и уделят особое внимание их инженерной конструкции.

О мероприятии

Большие разводные мосты известны всем в Петербурге, а вот какие примечательные конструкции есть на Обводном канале, мало кто знает. Экскурсанты рассмотрят самые интересные переправы этой части города и уделят особое внимание их инженерной конструкции. Главным героем будет первый железнодорожный мост России — Царскосельский, ведь именно он задает особую панораму Обводного канала.

Раскроет секреты этих сооружений и поможет увидеть детали Смирнов Антон Александрович — кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ и Академии Художеств, преподаватель Государственного Эрмитажа.

Расписание Набережная Обводного канала 74Б Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация