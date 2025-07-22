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Экскурсия
16+
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга

Участники мероприятия узнают про самые интересные переправы «серого пояса» Петербурга и уделят особое внимание их инженерной конструкции.

Библиотека Планетарий 1
20 сентября, 12:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала 74Б

О мероприятии

Большие разводные мосты известны всем в Петербурге, а вот какие примечательные конструкции есть на Обводном канале, мало кто знает. Экскурсанты рассмотрят самые интересные переправы этой части города и уделят особое внимание их инженерной конструкции. Главным героем будет первый железнодорожный мост России — Царскосельский, ведь именно он задает особую панораму Обводного канала.

Раскроет секреты этих сооружений и поможет увидеть детали Смирнов Антон Александрович — кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ и Академии Художеств, преподаватель Государственного Эрмитажа.

Расписание
20
Суббота
Сентябрь 2025
Набережная Обводного канала 74Б Санкт-Петербург
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала 74Б

22 июля, 05:54
Александр Речкин
0
# история
# Россия
# технологии
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Комментарии

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polyna_ devi
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8 часов назад
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