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Лекция
16+
Термоядерный синтез как основа энергетики будущего

Слушатели узнают, как развивались мировые термоядерные исследования.

Курилка Гутенберга
19 сентября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3

О мероприятии

Управляемый термоядерный синтез — одно из самых захватывающих и перспективных направлений современной атомной науки и техники. В конце прошлого века 35 стран объединились для реализации самого масштабного научного проекта современности — международного проекта ИТЭР по созданию первого международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Россия, как пионер и один из неоспоримых лидеров в области термоядерных исследований, играет в проекте ключевую роль. Руководитель пресс-службы Проектного центра ИТЭР (Росатом) Александр Петров расскажет, как развивались мировые термоядерные исследования, почему на эту область знаний возлагают столько надежд и как реализуется грандиозный мегапроект.

Расписание
19
Четверг
Сентябрь 2024
2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3

56 минут назад
Александр Речкин
11
# термоядерная реакция
# технологии
# энергия
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