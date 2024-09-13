Слушатели узнают, сколько едят панды бамбука в день, сколько спят, почему были на грани вымирания.

О мероприятии

Начальник отдела Фауна Китая Московского зоопарка, кандидата сельскохозяйственных наук Ирина Овчинникова расскажет, кто такие большие панды, медведи или еноты и что общего у них с малыми пандами.

Большие панды — любимцы многих, они способны растрогать сердца и взрослых,

и детей, они вызывают улыбки на лице даже когда отдыхают.

Слушатели узнают, сколько едят панды бамбука в день, сколько спят, почему были

на грани вымирания. Есть ли их семьи в природе, ложатся ли в спячку, что любят холод

или жару.

Расписание Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация