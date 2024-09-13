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Слушатели узнают, сколько едят панды бамбука в день, сколько спят, почему были
на грани вымирания.
О мероприятии
Начальник отдела Фауна Китая Московского зоопарка, кандидата сельскохозяйственных наук Ирина Овчинникова расскажет, кто такие большие панды, медведи или еноты и что общего у них с малыми пандами.
Большие панды — любимцы многих, они способны растрогать сердца и взрослых,
и детей, они вызывают улыбки на лице даже когда отдыхают.
Слушатели узнают, сколько едят панды бамбука в день, сколько спят, почему были
на грани вымирания. Есть ли их семьи в природе, ложатся ли в спячку, что любят холод
или жару.
Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1
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