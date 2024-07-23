О мероприятии

Историк Николай Полонский познакомит участников мероприятия с историей и культурой Омана. Это древнее государство Аравийского полуострова на протяжении многих веков находится в управлении династии Аль Саид, которая объединила страну и сыграла ключевую роль в ее модернизации во второй половине 20 века.

В ходе лекции слушатели узнают об уникальном течении в исламе – ибадизме, ставшем государственной религией султаната. В фокусе внимания будут также особенности государственного устройства, личность и реформы выдающегося султана Кабуса, национальная культура, туристические объекты.

Особое внимание будет уделено жизни женщин правящей династии и тому, как впервые в истории страны супруга султана стала заметной фигурой в обществе.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация