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Лекция
12+
Что такое кислоты и зачем они нужны

Слушатели узнают про историю изучения и применения кислот.

Medio Modo
26 июля, 19:30 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б

О мероприятии

Кислоты окружают людей повсюду. И, более того, ни люди, ни современный мир не могли бы без них существовать. Химик Максим Биловицкий расскажет о том, какие бывают кислоты, зачем они нужны и что с их помощью можно сделать. Поделится личным опытом работы с этими веществами.

Слушатели узнают про историю изучения и применения кислот, а также как почему люди никак не могут без них обойтись и как изучение и понимание кислот изменило мир.

Расписание
26
Пятница
Июль 2024
Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва
19:30
Купить
Адрес

Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б

15 минут назад
Александр Речкин
1
# кислоты
# физика
# химия
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2 часа назад
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Тимур Шатунов
5 часов назад
Александр, проблема не в плотности атмосферы, а её составе. Без магнитного поля будут "сдаваться" солнечным ветром "лёгкие" газы, в первую очередь

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

George Washington
6 часов назад
Самая большая проблема на Марсе это атмосферное давление. Вот лучше бы они попробовали этот мох посадить в условия марсианского атмосферного

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Pavel Klimin
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Eugene Zaboy
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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Владислав Светайло
8 часов назад
Жаль, что не увижу этого.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Гена Пастухов
8 часов назад
Раз что-то так долго использовали, значит, оно действовало.

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подрядАборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

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