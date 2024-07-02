О мероприятии

Кислоты окружают людей повсюду. И, более того, ни люди, ни современный мир не могли бы без них существовать. Химик Максим Биловицкий расскажет о том, какие бывают кислоты, зачем они нужны и что с их помощью можно сделать. Поделится личным опытом работы с этими веществами.

Слушатели узнают про историю изучения и применения кислот, а также как почему люди никак не могут без них обойтись и как изучение и понимание кислот изменило мир.

Расписание Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва 19:30 Купить