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Участники мероприятия узнают, могут ли люди из разных культур научиться другим шаблонам поведения.
О мероприятии
Лингвист Анна Лебединец расскажет, с помощью каких инструментов можно более точно измерять различия в поведении. Лектор рассмотрит экспериментальные исследования со всего мира, что позволит слушателям лучше понимать людей в повседневной жизни, эффективнее изучать иностранные языки и работать с коллегами из других культур!
Изучение реакции социальных животных на смерть члена группы, особенно наблюдение за поведением приматов, крайне важно для эволюции танатологии. Внезапная гибель сородича может вызвать сильный стресс у животных из-за разрыва крепких связей. Но исследования не ограничиваются визуальными проявлениями — гораздо важнее анализировать секрецию гормонов стресса. Антропологи предложили изучать сразу группу двух разных стероидов. Они проверили свой метод на гиббонах, потерявших взрослого самца.
Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.
Жители Помпей занимались своей обычной дневной работой, когда недалеко от их города взорвался вулкан. Столб пепла, тефры и раскаленного газа достигал многокилометровой высоты. Некоторые попробовали спастись, но у них не вышло. Авторы новой работы объяснили почему.
Предательский румянец на щеках обычно выдает смущение или другие сильные чувства. Чарлз Дарвин считал его «самым человечным из всех проявлений». Как ни странно, но о механизме, лежащем за внезапным приливом крови к лицу, известно очень мало. Что его запускает? И что при этом происходит в мозгу? В поисках ответа европейские ученые провели эксперимент на добровольцах с помощью функциональной МРТ.
На Индийском субконтиненте водится необычный и редкий медведь, который питается фруктами, муравьями и термитами. Но в то же время он чаще других сородичей нападает на людей, нередко убивая их. Речь идет о насекомоядных губачах, поведение которых недавно изучили зоологи. Они решили выяснить, почему этот совсем не хищный зверь так часто прибегает к жестокости при встрече с человеком.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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3 гениальных характера
Темная сторона иммунитета
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А можно поточнее? Как делается прогноз погоды и можно ли его улучшить?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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