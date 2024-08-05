Участники мероприятия узнают, кто, как и когда работал вместе с Шекспиром.

О мероприятии

В то время, как периодически появляются предположения, что Шекспир – это псевдоним каких-то аристократов или «за Шекспира писал кто-то еще», специалисты-филологи и театроведы не отрицают, что у Уильяма Шекспира из Стратфорда, лондонского драматурга, были соавторы – такие же люди театра, как и он сам.

Совместное сочинение пьес, дописывание и переписывание сочиненных ранее было постоянной практикой в английском театре XVI – начала XVII века. Кандидат филологических наук Владимир Макаров расскажет, кто, как и когда работал вместе с Шекспиром, с какой точностью можно это установить (и какими способами).

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация