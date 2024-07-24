О мероприятии

Научная медицина даже в развитых странах не всегда находится на первом месте в списке предпочтений граждан. Комплементарная и альтернативная медицина безраздельно владеет умами американцев, немцев, австралийцев и россиян. Основные причины такой популярности схожи и уходят корнями в первобытное прошлое человечества. Но есть и вполне современные объективные факторы, перевешивающие чашу в пользу не конвенциональных методов борьбы с заболеваниями. Почему так происходит и нужно ли с этим бороться — расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание ул. Семашко, д. 7Б Нижний Новгород 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация