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Лекция
12+
Современные спутники: что это и где они обитают

Участники мероприятия узнают, как сотни орбитальных спутников не сталкиваются друг с другом.

ВДНХ
11 августа, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Из чего делают спутник и можно ли соорудить его в домашних условиях? Как сотни орбитальных спутников не сталкиваются друг с другом? Каким образом с ними поддерживается связь? Какие типы аппаратов сейчас работают на околоземной орбите?

О том, как спутники начинают свое путешествие за пределами Земли, могут ли они перемещаться с одной орбиты на другую, какую пользу они приносят и как «умирают» после выполнения миссии расскажет специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Расписание
11
Воскресенье
Август 2024
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

30 минут назад
Александр Речкин
3
# космос
# спутники
# технологии
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Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
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