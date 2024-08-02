Современные спутники: что это и где они обитают

О мероприятии

Из чего делают спутник и можно ли соорудить его в домашних условиях? Как сотни орбитальных спутников не сталкиваются друг с другом? Каким образом с ними поддерживается связь? Какие типы аппаратов сейчас работают на околоземной орбите?

О том, как спутники начинают свое путешествие за пределами Земли, могут ли они перемещаться с одной орбиты на другую, какую пользу они приносят и как «умирают» после выполнения миссии расскажет специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация