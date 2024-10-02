О мероприятии

Нейробиолог Ольга Игоревна Ивашкина расскажет, как и почему возникают ассоциации, и на примерах покажет, что происходит в мозге при их формировании.

Способность мозга создавать ассоциации — механизм, помогающий людям запоминать и интерпретировать мир вокруг. Например, случайно услышанный запах может мгновенно вызвать воспоминания и перенести нас в прошлое. Как же возникают ассоциации? Почему они возникают не всегда? От чего это зависит? На мероприятии лектор не только разберет различные примеры ассоциативной памяти, но и сыграет со слушателями в ассоциативную игру, чтобы на практике показать, как работают эти процессы.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация