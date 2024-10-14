Слушатели узнают, какие возможности есть для поиска жизни и разума во Вселенной сегодня.

О мероприятии

Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на планетах Солнечной системы. Но теперь пространство поиска расширяется: обнаружены тысячи планет у соседних звезд, и некоторые из них похожи на Землю. Можно ли заметить признаки жизни на них? А если эта жизнь разумная, то может ли она рассказать о себе?

Для связи с инопланетянами изобретались разные способы. Долгие годы только радио давало надежду установить контакт с братьями по разуму, но теперь найдены и другие методы. Какие возможности есть для поиска жизни и разума во Вселенной сегодня, на каком языке ученые собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено — расскажет астроном, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация