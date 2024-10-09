О мероприятии

Прокариотические микроорганизмы, существовавшие задолго до появления человечества, продолжают жить бок о бок с людьми и сегодня. Без них на Земле жизнь была бы невозможна. С некоторыми представителями микромира человеку удалось познакомиться и подружиться, какие-то из них застенчиво прячутся и не хотят быть известными. Как изучать новые микроорганизмы, какими методами и для чего? Где обитают микробы, какими возможностями они обладают в природе, и какие их супер-способности так интересны и важны человеку? Как ученые пытаются взаимодействовать с капризными микробами и что из этого получается – зачем это нужно и почему – все это и даже больше слушатели узнают на лекции, которую прочтет кандидат биологических наук Заюлина Ксения.

Расписание ул. Восточная д.4 к.1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация