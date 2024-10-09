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Лекция
12+
Как приручить микробов

Слушатели узнают, как изучать новые микроорганизмы, какими методами и для чего.

Культурный центр ЗИЛ
19 октября, 17:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Восточная д.4 к.1

О мероприятии

Прокариотические микроорганизмы, существовавшие задолго до появления человечества, продолжают жить бок о бок с людьми и сегодня. Без них на Земле жизнь была бы невозможна. С некоторыми представителями микромира человеку удалось познакомиться и подружиться, какие-то из них застенчиво прячутся и не хотят быть известными. Как изучать новые микроорганизмы, какими методами и для чего? Где обитают микробы, какими возможностями они обладают в природе, и какие их супер-способности так интересны и важны человеку? Как ученые пытаются взаимодействовать с капризными микробами и что из этого получается – зачем это нужно и почему – все это и даже больше слушатели узнают на лекции, которую прочтет кандидат биологических наук Заюлина Ксения.

Расписание
19
Суббота
Октябрь 2024
ул. Восточная д.4 к.1 Москва
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Восточная д.4 к.1

32 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# микробы
# микромир
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
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