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Слушатели узнают про механизмы, регулирующие различные типы клеточной гибели с целью использования в качестве инструментов для лечения различных заболеваний.
Организм всех известных живых существ постоянно требует очистки от клеток, которые либо выполнили свою функцию, либо стали опасны в результате повреждений генетического материала, вызываемых, например, различными токсическими веществами, ультрафиолетовой радиацией и другими причинами.
Самоуничтожение таких потенциально опасных клеток известно как процесс программируемой гибели клеток, наиболее изученный из которых — апоптоз. Он позволяет поддерживать здоровый баланс в тканях организма и замещать старые клетки новыми. Нарушения в механизме запуска и протекания программируемой гибели приводят к самым нежелательным последствиям для организма. Так, избыточная клеточная гибель нейронов приводит к потере памяти, нарушению крупной и мелкой моторики, развитию таких патологий как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, чрезмерная гибель может вызывать гематологические, иммунные и метаболические заболевания. Имеется также много печальных примеров заболеваний, связанных с недостаточной гибелью клеток. Так, клетка, получившая мутацию, в норме должна запустить процесс самоуничтожения. Однако, слабый контроль и нарушения в механизмах гибели клеток могут привести к появлению злокачественных образований. Такие мутировавшие клетки начинают бесконтрольно размножаться, давая начало опухоли. Более того, при лечении опухолевых заболеваний часть мутировавших клеток может быть не чувствительна к лекарствам именно из-за нарушений в механизмах запуска гибели.
Доктор биологических наук Гелина Сергеевна Копеина рассмотрит механизмы, регулирующие различные типы клеточной гибели с целью использования в качестве инструментов для лечения различных заболеваний, в первую очередь, онкологических.
ул. Варварка, 6/1
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