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Лекция
16+
Программируемая гибель клеток в норме и патологии

Слушатели узнают про механизмы, регулирующие различные типы клеточной гибели с целью использования в качестве инструментов для лечения различных заболеваний.

Парк «Зарядье»
13 февраля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

Организм всех известных живых существ постоянно требует очистки от клеток, которые либо выполнили свою функцию, либо стали опасны в результате повреждений генетического материала, вызываемых, например, различными токсическими веществами, ультрафиолетовой радиацией и другими причинами.

Самоуничтожение таких потенциально опасных клеток известно как процесс программируемой гибели клеток, наиболее изученный из которых — апоптоз. Он позволяет поддерживать здоровый баланс в тканях организма и замещать старые клетки новыми. Нарушения в механизме запуска и протекания программируемой гибели приводят к самым нежелательным последствиям для организма. Так, избыточная клеточная гибель нейронов приводит к потере памяти, нарушению крупной и мелкой моторики, развитию таких патологий как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, чрезмерная гибель может вызывать гематологические, иммунные и метаболические заболевания. Имеется также много печальных примеров заболеваний, связанных с недостаточной гибелью клеток. Так, клетка, получившая мутацию, в норме должна запустить процесс самоуничтожения. Однако, слабый контроль и нарушения в механизмах гибели клеток могут привести к появлению злокачественных образований. Такие мутировавшие клетки начинают бесконтрольно размножаться, давая начало опухоли. Более того, при лечении опухолевых заболеваний часть мутировавших клеток может быть не чувствительна к лекарствам именно из-за нарушений в механизмах запуска гибели.

Доктор биологических наук Гелина Сергеевна Копеина рассмотрит механизмы, регулирующие различные типы клеточной гибели с целью использования в качестве инструментов для лечения различных заболеваний, в первую очередь, онкологических.

Расписание
13
Четверг
Февраль 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

12 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# клетки
# патология
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