О мероприятии

Ежегодно ботаники находят и описывают около 2000-2500 новых видов сосудистых растений по всему земному шару. Эта цифра стабильна уже около 20 лет, и 2024 год не стал исключением. Главное событие этого года — открытие, а затем и сбор с помощью дрона, неизвестного кустарника на неприступных вулканических утесах Гавайских островов. Сотрудник биофака МГУ Серегин Алексей Петрович расскажет об открытиях в крупнейших родах цветковых растений, хотспотах биоразнообразия, результатах генетических исследований, а также об итогах Международного ботанического конгресса в Мадриде. Будут и необычные истории об обычных растениях, ведь за каждым открытым видом тянется по-своему интересная история. Сделать выбор, о чем рассказать по итогам года, непросто. Как и во времена Карла Линнея, каждый новый вид ботаники описывают по гербарным образцам, а, значит, коллекции сухих растений постоянно продолжают пополняться новинками.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить