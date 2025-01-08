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Лекция
16+
Научные итоги 2024 года в ботанике: новые виды растений

Слушатели узнают об открытиях в крупнейших родах цветковых растений.

Центр «Архэ»
13 февраля, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Ежегодно ботаники находят и описывают около 2000-2500 новых видов сосудистых растений по всему земному шару. Эта цифра стабильна уже около 20 лет, и 2024 год не стал исключением. Главное событие этого года — открытие, а затем и сбор с помощью дрона, неизвестного кустарника на неприступных вулканических утесах Гавайских островов. Сотрудник биофака МГУ Серегин Алексей Петрович расскажет об открытиях в крупнейших родах цветковых растений, хотспотах биоразнообразия, результатах генетических исследований, а также об итогах Международного ботанического конгресса в Мадриде. Будут и необычные истории об обычных растениях, ведь за каждым открытым видом тянется по-своему интересная история. Сделать выбор, о чем рассказать по итогам года, непросто. Как и во времена Карла Линнея, каждый новый вид ботаники описывают по гербарным образцам, а, значит, коллекции сухих растений постоянно продолжают пополняться новинками.

Расписание
13
Четверг
Февраль 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

27 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# ботаника
# растения
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Астрономия
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# космос
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