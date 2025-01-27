О мероприятии

Территория античного Боспора протянулась от восточных отрогов Крымских до западных отрогов Кавказских гор, включая в себя степные и горные районы, а также заболоченное побережье Азовского моря и острова дельты Кубани. Здесь располагались поселения различного размера, назначения и устройства. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет про географию Боспора, его природные условия и основные поселения. Искусство периферии античного мира, одновременно являющейся контактной зоной с различными варварскими народами обладает очень большой спецификой, в которой лектор также попробует разобраться, равно, как и в самобытном искусстве окружающих боспорские территории народов, в то время, когда оно еще почти не было подвержено античным влияниям. Обосновавшись на берегах Керченского пролива, греки принесли с собой многие элементы античной культуры – ордерные храмовые постройки, украшения керамические изделия. На этих далеких берегах им хотелось создать часть родной Эллады. Участники мероприятия узнают, что везли с собой колонисты, и то, как им удалось воплотить свои мечты в жизнь.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить