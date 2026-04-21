20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. На следующий день была совершен первый в истории человечества шаг на поверхность другого небесного тела.

О том, как зародилась идея полета к Луне, об исследовании Луны и о первых шагах к великой цели расскажет сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов — Михаил Киселев. Слушатели узнают, как развивалось космическое противостояние между СССР и США и чем закончилась «первая Лунная гонка»? Лектор обсудит, какая практическая польза была получена из этого грандиозного проекта и есть ли плоды, которыми люди пользуются сейчас, в обыденной жизни? Осветит самые последние новости «второй Лунной гонки» — американскую программу «Artemis» — и, конечно, расскажет о результатах крайнего пилотируемого облета Луны. Обсудит перспективы исследования Луны такими странами, как Россия, Индия и Китай.

Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно