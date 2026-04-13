Слушатели узнают, как работают законы Кеплера и почему масса планеты дает ей огромное преимущество.

О мероприятии

Парадокс: современные ракеты не могут разогнать аппарат до скорости, достаточной для путешествия к другим планетам. Но автоматические станции уже давно бороздят просторы Солнечной системы и даже улетают за ее пределы. Как им это удается?

Секрет — в гравитационных маневрах. Хитрость в том, чтобы использовать притяжение планет: пролетая мимо массивного небесного тела, можно либо разогнаться, либо затормозить, почти не тратя топливо. Главное — точно рассчитать траекторию. Слушатели узнают, как работают законы Кеплера и почему масса планеты дает ей огромное преимущество. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук, лектор Санкт-Петербургского Планетария и создатель памятников космическим собакам Сергей Пахомов.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация