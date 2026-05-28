Ученые опровергли информацию о вреде ежедневного потребления фруктового сока
Диетологи много лет спорят, стоит ли считать стакан фруктового сока полноценной порцией фруктов или лучше исключить его из рекомендаций в силу высокого содержания сахара. Новое исследование показало, что добавление одного стакана сока или смузи в ежедневный рацион помогает почти втрое увеличить потребление фруктов и овощей, не вредит обмену веществ и к тому же заметно ослабляет симптомы депрессии.
Рекомендация употреблять пять порций фруктов и овощей в день известна во многих странах. В Великобритании лишь 17% взрослых следуют этому правилу. Среди главных причин люди называют высокую стоимость фруктов, недоступность и нехватку времени. Альтернативой этому могло бы стать повышенное потребление фруктовых соков или смузи.
Однако продолжается дискуссия о высоком содержании сахара в соках. Всемирная организация здравоохранения относит соки к категории «свободных сахаров», потребление которых советуют ограничивать. Научные исследования указывали на риски для здоровья при регулярном потреблении сладких соков. Такие данные подтолкнули ряд стран пересмотреть рекомендации: например, Франция перестала считать сок за порцию фруктов, а Австралия советует пить его лишь изредка. При этом метаанализы показывали, что умеренное потребление сока не вредит обмену веществ, а по некоторым данным, даже снижает артериальное давление.
Исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания) провели прямой эксперимент, чтобы понять, что происходит со здоровьем людей, когда они следуют рекомендациям с соком и без него. В исследовании, опубликованном в издании British Journal of Nutrition, участвовали 42 здоровых взрослых человека, которые обычно ели не более двух порций фруктов и овощей в день.
Их случайным образом распределили на три группы. Первая была контрольной и продолжала питаться как обычно. Второй поставили задачу нарастить потребление до пяти порций исключительно за счет цельных фруктов и овощей. Третья группа делала то же самое, но одну из пяти ежедневных порций могла заменять на 150 миллилитров фруктового сока или смузи. На старте и в конце исследования ученые собирали данные о питании, брали кровь на анализ, а также оценивали настроение участников с помощью опросников на тревожность и депрессию.
Обе группы, менявшие питание, резко увеличили потребление фруктов и овощей — с двух примерно до семи-девяти порций в день в среднем, тогда как контрольная группа осталась на исходном уровне. Оба подхода оказались одинаково хорошо переносимыми.
Группа, употреблявшая сок или смузи, показала, что симптомы депрессии значительно ослабли по сравнению с контрольной группой, порядка двух процентов. В группе, питавшейся только цельными продуктами, тоже наблюдалась положительная динамика, но она не достигла порога статистической значимости. Исследователи связали этот эффект с флавоноидами и витамином C, которые содержатся в соках и, как выяснилось ранее, способствуют улучшению мозгового кровообращения.
Вопреки опасениям, что сок вытеснит из рациона богатые клетчаткой продукты, участники обеих групп увеличили ее потребление в среднем на 8-10 граммов в день. По мнению авторов исследования, это произошло за счет того, что испытуемые стали есть больше фруктов и овощей в целом.
Кроме того, хотя потребление свободных сахаров в «соковой» группе закономерно выросло, анализы крови не показали ухудшений в липидном профиле, уровне глюкозы или воспалительных маркерах. Это ставит под сомнение привычку приравнивать фруктовый сок к сладким газированным напиткам.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Сентября, 2016
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии