28 мая, 13:50
Андрей Серегин
Ученые опровергли информацию о вреде ежедневного потребления фруктового сока

Диетологи много лет спорят, стоит ли считать стакан фруктового сока полноценной порцией фруктов или лучше исключить его из рекомендаций в силу высокого содержания сахара. Новое исследование показало, что добавление одного стакана сока или смузи в ежедневный рацион помогает почти втрое увеличить потребление фруктов и овощей, не вредит обмену веществ и к тому же заметно ослабляет симптомы депрессии.

© Cameron Whitman, stocksy.com

Рекомендация употреблять пять порций фруктов и овощей в день известна во многих странах. В Великобритании лишь 17% взрослых следуют этому правилу. Среди главных причин люди называют высокую стоимость фруктов, недоступность и нехватку времени. Альтернативой этому могло бы стать повышенное потребление фруктовых соков или смузи. 

Однако продолжается дискуссия о высоком содержании сахара в соках. Всемирная организация здравоохранения относит соки к категории «свободных сахаров», потребление которых советуют ограничивать. Научные исследования указывали на риски для здоровья при регулярном потреблении сладких соков. Такие данные подтолкнули ряд стран пересмотреть рекомендации: например, Франция перестала считать сок за порцию фруктов, а Австралия советует пить его лишь изредка. При этом метаанализы показывали, что умеренное потребление сока не вредит обмену веществ, а по некоторым данным, даже снижает артериальное давление. 

Исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания) провели прямой эксперимент, чтобы понять, что происходит со здоровьем людей, когда они следуют рекомендациям с соком и без него. В исследовании, опубликованном в издании British Journal of Nutrition, участвовали 42 здоровых взрослых человека, которые обычно ели не более двух порций фруктов и овощей в день. 

Их случайным образом распределили на три группы. Первая была контрольной и продолжала питаться как обычно. Второй поставили задачу нарастить потребление до пяти порций исключительно за счет цельных фруктов и овощей. Третья группа делала то же самое, но одну из пяти ежедневных порций могла заменять на 150 миллилитров фруктового сока или смузи. На старте и в конце исследования ученые собирали данные о питании, брали кровь на анализ, а также оценивали настроение участников с помощью опросников на тревожность и депрессию.

Обе группы, менявшие питание, резко увеличили потребление фруктов и овощей — с двух примерно до семи-девяти порций в день в среднем, тогда как контрольная группа осталась на исходном уровне. Оба подхода оказались одинаково хорошо переносимыми.

Группа, употреблявшая сок или смузи, показала, что симптомы депрессии значительно ослабли по сравнению с контрольной группой, порядка двух процентов. В группе, питавшейся только цельными продуктами, тоже наблюдалась положительная динамика, но она не достигла порога статистической значимости. Исследователи связали этот эффект с флавоноидами и витамином C, которые содержатся в соках и, как выяснилось ранее, способствуют улучшению мозгового кровообращения.

Вопреки опасениям, что сок вытеснит из рациона богатые клетчаткой продукты, участники обеих групп увеличили ее потребление в среднем на 8-10 граммов в день. По мнению авторов исследования, это произошло за счет того, что испытуемые стали есть больше фруктов и овощей в целом. 

Кроме того, хотя потребление свободных сахаров в «соковой» группе закономерно выросло, анализы крови не показали ухудшений в липидном профиле, уровне глюкозы или воспалительных маркерах. Это ставит под сомнение привычку приравнивать фруктовый сок к сладким газированным напиткам.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Александр Березин
47 минут назад
Сергей, а Крым-то чей, громадянин?

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Сергей Кузнецов
47 минут назад
В Раиссии ничего не развивается не ии не промышленность, не уровень жизни а потребляют много из за майнинга

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Александр Березин
52 минуты назад
Константин, не читайте. Это же прекрасно -- что увидев упрощенное описание в заголовке (куда "плановая суборбитальная траектория" не влезала при

Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя

Иван Колупаев
55 минут назад
Александр, если бы я разговаривал с нейросеткой я бы потребовал "обновить прошивку" когда она несет чушь, путает даты и выдает данные за

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Александр Березин
58 минут назад
Иван, "Зря кстати до сих пор верите что старлинк "применялся иначе" (только на дронах) его вполне успешно использовали для связи и координации войск

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Юрий Глебов
1 час назад
В 40 раз меньше по какому показателю?

Топ стран по количеству музеев

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, так и знал что вы за это уцапитесь 😁 хотел дополнить пост но решил немного подождать пока вы сами клюнете. В отличии от новых регионов

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Sergey Gorovoy
1 час назад
как всегда в комментах - начали за здравие, а кончили(на этот час) - за упокой: ругань, обсерание друг друга, быдло наскоки и остальная словесная

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Александр Березин
1 час назад
Иван, это они на западных картах не считаются российскими. А вот СпейсИкс там все отключает начисто -- иначе в Крыму уже давно бы не было работающих

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

densto
1 час назад
Alex, ВВП не может быть отрицательным, идиот. И нет показателя где Россия была 5й и упала на 9е место. По ВВП ППС так же 4я

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

densto
2 часа назад
Дмитрий, не, Китай, США и Индию поместить нереально. Банально нет и не будет такой численности населения

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, "Авторы других работ, находивших большие количества микропластика выставляются практически дурачками, непонимающими, что они

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, новые территории и Крым не считаются российскими в США. На этом и было основано широкое применение старлинка и нашими войсками. А это

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Александр Березин
2 часа назад
Иван, Старлинк из белых списков разрешен только на территории Украины (это вполне много раз публиковавшаяся информация, просто никто же твиттер

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Александр Березин
2 часа назад
Питон, "Ахаха. Изначально Старлинк чисто военная тема". Только если в рунетовской мифологии. А в реальном мире все ровно наоборот: 10 млн

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Kostya Br
2 часа назад
Евгений, не в прямом составе, но контролировалась СССР. Польша относилась к сфере влияния СССР через следующие механизмы контроля: Военный союз:

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Иван Колупаев
2 часа назад
Старлинк блокируется на территории Украины, но есть нюанс - белые списки терминалов на которых старлинк разрешен. Такое решение было принято из-за

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Иван Лёвин
2 часа назад
Выглядит как действие от blue origin чтобы замедлить разработку старшип

В США приостановили полеты Starship V3 

Питон Удав
2 часа назад
Ахаха. Изначально Старлинк чисто военная тема, как и GPS прочие приблуды. Отсюда и взлёт Маска на военных деньгах. Огромное количество ракет для

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Апоп Курляндский
3 часа назад
хотите сказать что в мире людей гетерохромией всего в два раза меньше чем с зелёными?

От карих до зеленых: полная инфографика распределения цвета глаз по всему миру

