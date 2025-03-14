Слушатели узнают о том, как работает квантовая механика.

О мероприятии

Квантовая механика — чемпион в точном описании природы. Однако современная квантовая теория работает как математическая схема, не привязанная к физическому пространству, в котором мы живем; она превосходно предсказывает результаты экспериментов, но скрывает механизмы, благодаря которым ее предсказания сбываются.

Дополнительные соображения, поясняющие, «что все-таки происходит», составляют интерпретации квантовой механики. Логически стройная интерпретация, свободная от лишних предположений, приводит к выводу, что математическая схема квантовой механики реализуется в ветвящихся вселенных, существующих параллельно в одной и той же пространственной локации.

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит неожиданные следствия, а также сильные и слабые стороны этой грандиозной идеи.

Расписание Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва 19:00 Купить