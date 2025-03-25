О мероприятии

Космонавтика Индии — нечастый гость в российских новостях. Причина, прежде всего в ее «направленности» не на внешний мир, а на решение задач внутри своей страны, а также в весьма скромном бюджете. Чем же интересны космические успехи Индии?

Индия стала четвертой в мире страной, успешно совершившей мягкую посадку на поверхность Луны.

В сентябре 2014 года на орбиту Марса вышел индийский космический аппарат Мангальян. Индии удалось запустить самую дешевую в истории марсианскую миссию, стоимостью всего 74 миллиона долларов.

Первый и пока единственный индийский космонавт Ракеш Шарма отправился в космос в 1984 году. Во время полета он исследовал районы Северной Индии на предмет возможности строительства гидроэлектростанции в Гималаях.

Все это и еще множество интересных фактов об истории индийской космонавтики расскажет научный журналист Михаил Котов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация