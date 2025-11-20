Уведомления
Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.
О мероприятии
Встреча пройдет в формате круглого стола с участием представителей Курганского машиностроительного завода, Политехнического музея и национального парка «Русская Арктика».
В первом блоке участники обсудят, почему важно освоение Арктики, какое значение имеет исследовательская деятельность и какие технические средства помогают полярникам. Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.
Во втором блоке поговорят о том, как производители решают, какие характеристики необходимы разрабатываемым моделям, и как исследователи Арктики выбирают технику. На примере предметов из коллекции Политехнического музея посмотрят, как развивались технологии, какие инженерные решения легли в основу современных разработок.
В третьей части эксперты расскажут о своем профессиональном опыте, какие знания и образование необходимы для работы в арктических экспедициях и на производстве.
На Луне нет свободного кислорода, а значит, и окисленного железа там быть не должно. Меж тем оно в лунном грунте есть, и это недавно подтвердилось после анализа образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6». Планетологи заподозрили, что лунные «ржавые» минералы — последствия астероидных ударов.
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
