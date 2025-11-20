  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий

Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.

Политехнический музей
21 ноября, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Встреча пройдет в формате круглого стола с участием представителей Курганского машиностроительного завода, Политехнического музея и национального парка «Русская Арктика».

В первом блоке участники обсудят, почему важно освоение Арктики, какое значение имеет исследовательская деятельность и какие технические средства помогают полярникам. Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.

Во втором блоке поговорят о том, как производители решают, какие характеристики необходимы разрабатываемым моделям, и как исследователи Арктики выбирают технику. На примере предметов из коллекции Политехнического музея посмотрят, как развивались технологии, какие инженерные решения легли в основу современных разработок.

В третьей части эксперты расскажут о своем профессиональном опыте, какие знания и образование необходимы для работы в арктических экспедициях и на производстве.

21
Пятница
Ноябрь 2025
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

20 ноября, 05:05
Александр Речкин
2
# арктика
# ледоколы
# технологии
