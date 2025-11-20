Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.

О мероприятии

Встреча пройдет в формате круглого стола с участием представителей Курганского машиностроительного завода, Политехнического музея и национального парка «Русская Арктика».

В первом блоке участники обсудят, почему важно освоение Арктики, какое значение имеет исследовательская деятельность и какие технические средства помогают полярникам. Слушатели узнают об особенностях техники, предназначенной для работы в сложных погодных и природных условиях.

Во втором блоке поговорят о том, как производители решают, какие характеристики необходимы разрабатываемым моделям, и как исследователи Арктики выбирают технику. На примере предметов из коллекции Политехнического музея посмотрят, как развивались технологии, какие инженерные решения легли в основу современных разработок.

В третьей части эксперты расскажут о своем профессиональном опыте, какие знания и образование необходимы для работы в арктических экспедициях и на производстве.

