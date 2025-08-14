Слушатели узнают, как менялся облик Москвы от Отечественной войны до Великой Отечественной войны.

О мероприятии

После окончания войны с Наполеоном восстановление Москвы рассматривалось как дело национальной чести. Никогда прежде не менялся так облик Москвы. Пожар, начавшийся в ночь на 4 сентября 1812 года в разных районах Москвы и охвативший затем весь город, стал тем рубежом, который хронологически отделил «века Екатерины» от нового города, вошедшего в историю как «послепожарная Москва».

Экскурсовод Игорь Кочанов кратко рассмотрит развитие столицы за сто лет и подойдет к 11 марта 1918, когда Москва вновь становится столицей государства. И начинает по-столичному с размахом строиться.

Расписание Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва 12:00 Бесплатно