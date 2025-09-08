О мероприятии

Общая теория относительности (теория гравитации) — фундаментальная теория, изменившая представление о мире, в котором мы живем и его законах. Эта теория, созданная Альбертом Эйнштейном, не только перевернула представления человека о природе гравитации, пространства и времени, но и открыла человечеству двери в мир удивительных явлений и объектов, которые иногда противоречат здравому смыслу. Разработанная более ста лет назад, теория гравитации продолжает давать ответы на самые интригующие вопросы о природе реальности.

Младший научный сотрудник Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский Институт», аспирант физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олег Шнырков расскажет про основы Общей Теории Относительности и рассмотрит удивительные объекты, которые возникают как ее следствия. Слушатели разберутся, как общая теория относительности предсказывает существование кротовых нор — гипотетических туннелей в пространстве-времени, которые могут соединять удаленные точки Вселенной.

