О мероприятии

Доктор биологических наук Егор Борисович Прохорчук расскажет, что можно узнать, изучая древние геномы. Объяснит, что такое «усы древности» и почему они появляются только у древних геномов. Обсудит, как новейшие открытия в области палеогенетики изменили представление о происхождении человека, формировании современных этнических и языковых групп. На примере генома Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, лектор расскажет, как формировался генетический облик правящей элиты средневековой Руси.

Слушатели узнают, что палеогенетика есть сложный синтез биологии, физики, химии, математики, истории, антропологии и археологии. Лектор расскажет, как сделать первые шаги в этой области и где учат палеогенетике, а также о том, как палеогенетика влияла и влияет на политику стран.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 13:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация