О мероприятии

Центр спасения медвежат — сирот выхаживает медвежат, которые остались без матери. Осиротевшие медвежата не могут выжить самостоятельно, ведь при рождении они весят не больше 500 грамм и нуждаются в постоянной заботе. Сотрудники Центра помогают малышам выжить и готовят их к выпуску обратно в лес. За 30 лет существования Центра были спасены 317 бурых медведей. Бывшие подопечные Центра живут в лесах более чем 20 регионов России, в том числе в лесах природного биосферного заповедника «Брянский лес», где популяция медведей была на грани исчезновения.

Биолог, начальник отдела «Хищные животные» Московского зоопарка Иван Пажетнов расскажет об истории работы с бурым медведем в Советском Союзе и в России. Слушатели узнают, кто был основоположником методики реабилитации медвежат — сирот и как работает биостанция сегодня.

