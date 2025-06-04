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Слушатели познакомятся с уникальным свойством всех живых организмов — регенерацией.
О мероприятии
Доктор биологических наук Андрей Владимирович Ельчанинов расскажет про уникальное свойство всех живых организмов — регенерацию. Будет дано определение данного понятия, краткая история изучения этого феномена. Сам феномен регенерации будет рассмотрен на примере классических экспериментальных моделей — пресноводная гидра, планария, тритон и аксолотль, морской огурец. Будут рассмотрены наиболее характерные примеры репаративной регенерации, их клеточные и молекулярные основы. Особое внимание будет уделено млекопитающим.
ул. Варварка, 6/1
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