Ноль, «минус один», корень из двух, золотое сечение, е, i, пи.

Кто о них не слышал? Но спросите на улице у первого встречного, и получите вразумительный ответ только про первые два числа. В то время как красавица-математика держится на всех семерых своих «слугах», и каждый должен иметь о них представление.

Доктор физико-математических наук Алексей Владимирович Савватеев снимет завесу таинственности с этих констант.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:30 Бесплатно