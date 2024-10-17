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Слушатели узнают об этапах создания Международной космической станции, о том, что из себя представляет и как функционирует МКС.
О мероприятии
Как появилась идея создания долгосрочных обитаемых станций на орбите нашей планеты? В каких фантастических произведениях встречаются орбитальные станции и как они выглядят? Кто из ученых и писателей-фантастов сумел предсказать появление этих уникальных рукотворных объектов?
Сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев кратко проследит историю создания советских орбитальных станций. Рассмотрит успешные проекты «Салют» и «Мир», а также американский проект «Skylab». Обсудит, как появилась идея о международной кооперации. Расскажет об этапах создания Международной космической станции, о том, что из себя представляет и как функционирует МКС – уникальный многоцелевой исследовательский комплекс. Обязательно поведает о конструктивных особенностях модулей, входящих в ее состав. Слушатели узнают, как функционирует уникальный рукотворный «организм», какие научные программы выполняют космонавты и астронавты и каков их быт на борту МКС. Лектор расскажет о будущем орбитальных космических станций.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
У животных, как и у людей, есть защитные тактики, позволяющие избегать нежелательных событий. Ученые из США обнаружили, что самцы мышей спасаются от нападения и не допускают драки, используя в качестве «щита» самок.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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