Слушатели узнают об этапах создания Международной космической станции, о том, что из себя представляет и как функционирует МКС.

О мероприятии

Как появилась идея создания долгосрочных обитаемых станций на орбите нашей планеты? В каких фантастических произведениях встречаются орбитальные станции и как они выглядят? Кто из ученых и писателей-фантастов сумел предсказать появление этих уникальных рукотворных объектов?

Сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев кратко проследит историю создания советских орбитальных станций. Рассмотрит успешные проекты «Салют» и «Мир», а также американский проект «Skylab». Обсудит, как появилась идея о международной кооперации. Расскажет об этапах создания Международной космической станции, о том, что из себя представляет и как функционирует МКС – уникальный многоцелевой исследовательский комплекс. Обязательно поведает о конструктивных особенностях модулей, входящих в ее состав. Слушатели узнают, как функционирует уникальный рукотворный «организм», какие научные программы выполняют космонавты и астронавты и каков их быт на борту МКС. Лектор расскажет о будущем орбитальных космических станций.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация