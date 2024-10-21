О мероприятии

Волки и собаки — близкие родственники, принадлежащие к семейству псовых, но их социальное поведение и взаимоотношения с человеком значительно различаются. Можно ли приручить волка? Способен ли потерявшийся домашний пес стать вожаком стаи? И что общего у этих животных, несмотря на их разные образы жизни? Инструктор-дрессировщик Алексей Верещагин расскажет, как общаются волки и собаки — как домашние, так и бездомные, а также обсудит, могут ли волки подружиться с медведем и как все эти животные воспринимают человека.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация