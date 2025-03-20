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Лекция
16+
Космос на Земле

Слушатели узнают об изоляционных экспериментах в наземных условиях.

Космонавтика и авиация
21 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Усачёва, д. 64

О мероприятии

Врач экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23, член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, младший научный сотрудник лаборатории физиологии иммунной системы ИМБП РАН Ксения Дмитриевна Орлова расскажет:

  • про эксперименты, моделирующие факторы космического полета в наземных условиях (сухая иммерсия, АНОГ, АРФА, изоляция — MARS500, SIRIUS);
  • о деятельности ИМБП РАН как ведущей организации по изучению влияния факторов космического полета на человека и животных;
  • об особенностях годовой изоляции в замкнутом гермообъекте с экипажем из шести человек.
Расписание
21
Пятница
Март 2025
ул. Усачёва, д. 64 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Усачёва, д. 64

Только что
Александр Речкин
1
# космос
# опыты
# эксперименты
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Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
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Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
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# отношения
# привязанность
# разрыв
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Психология
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# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
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Al Al
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Al Al
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